После скачка вверх стоимость биткоина снова упала. Биткоин потерял в цене почти 5%.

Так, 1 биткоин стоит 9,774,14 долларов.

Вслед за ним подешевели другие криптовалюты, потеряв от 4 до 7 процентов цены.

Ethereum $837,49

Ripple $0,949653

Bitcoin Cash $1 169,86

Ранее мы сообщали о росте мировых цен на нефть.