Биткоин: курс криптовалюты резко упал [ Редактировать ]
Биткоин: курс криптовалюты резко упал
Источник: Pixabay
Источник: Pixabay
После скачка вверх стоимость биткоина снова упала. Биткоин потерял в цене почти 5%.
Так, 1 биткоин стоит 9,774,14 долларов.
Вслед за ним подешевели другие криптовалюты, потеряв от 4 до 7 процентов цены.
Ethereum $837,49
Ripple $0,949653
Bitcoin Cash $1 169,86
Ранее мы сообщали о росте мировых цен на нефть.
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