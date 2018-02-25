В Сапопане (Халиско, Мексика) людей атаковал огромный рой пчел, передает пожарная служба города.

"Всего 24 человека получили повреждения от укусов пчел, среди них - три офицера пожарной охраны, которые работали на месте", - говорится в сообщении.

Накануне в США мужчина сжег дом из-за гигантского паука.

