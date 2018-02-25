В Турции разбился автобус с военными [ Редактировать ]
В провинции Анталья (Турция) вечером 24 февраля автобус, перевозивший военных, попал в аварию, передает IHA.
В результате ДТП пострадали 23 человека. Военных и водителя госпитализировали, они в удовлетворительном состоянии.
По предварительной информации, водитель не смог справиться с управлением.
Накануне в Киеве маршрутка протаранила грузовик.
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