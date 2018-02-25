В SpaceX перенесли запуск спутника Источник: EPA / UPG

Компания Илона Маска SpaceX отложила запуск испанского спутника Hispasat 30W-6 из-за сомнений в его возможностях, сообщается в официальном Twitter-аккаунте.

Пуск должен был состояться в воскресенье, 25 февраля, но инженеры назначили дополнительные тесты системы герметизации обтекателя.

Новая дата запуска пока не сообщается.

Накануне SpaceX запустила Falcon 9 с тремя спутниками.