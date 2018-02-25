25 февраля - день, когда нужно быть максимально сконцентрированными и внимательными. Тех, кому удастся держать все под контролем, ждет множество приятных сюрпризов.

Овен

Торопливое или непродуманное решение может иметь для вас нехорошие последствия. Постарайтесь не потакать мимолетным желаниям, а продумывать стратегию наперед.

Телец

У вас появится возможность заработать немного денег или начать новое дело. Ваша тщательная, скрупулезная и старательная работа будет по достоинству вознаграждена.

Близнецы

Если вы готовитесь подписать контракт, несмотря на выходные, еще раз внимательно его перечитайте. Будьте внимательны и аккуратны с документами.

Рак

Тщательно проверяйте полученную информацию, а не полагайтесь на поверхностные знания. Вас ждут неприятное письмо или телефонный звонок.

Лев

Возможно, для того чтобы принять решение, вам потребуется обращение к профессиональному консультанту с просьбой о помощи. Внимательно взвесьте все "за" и "против", прежде чем действовать.

Дева

Сейчас вас окружают слухи и сплетни, и кто-то упоенно занимается их распространением. Не обращайте внимания, помните - "собака лает, караван идет".

Весы

Вы получите обещание, которое позже будет нарушено. Внимательно ознакомьтесь с любым договором, прежде чем его подписывать.

Скорпион

Вы получите новости о рождении ребенка, подготовке к свадьбе, помолвке или других подобных эмоциональных событиях. Постарайтесь свести переживания к минимуму и наслаждаться жизнью.

Стрелец

Для вас начинается период новых ощущений и отношений, который с полной уверенностью можно назвать периодом эмоционального возрождения.

Козерог

Дух перемен витает в воздухе. В вашей жизни появится очень важное дело. Возможно, вы переедете на новое место жительство, займетесь творческим проектом или отправитесь в длительную поездку, которая может оказаться связанной с вашей работой.

Водолей

Вы чувствуете, что вам не хватает вдохновения, ваше отношение ко всему остается ровным и бесстрастным. Возможно, вы слишком консервативны и предпочитаете пользоваться устаревшими методами, которые уже неэффективны.

Рыбы

Вам следует быть активным и готовым в любой момент приступить к действиям. Сейчас вам лучше прислушаться к голосу разума, а не к голосу сердца. Будьте сильными и решительными, бесстрастно подходите к решению проблем.

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