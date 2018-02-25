В сухпаек американских военных включат необычное блюдо, передает Military.

Так, в паек теперь будет входить пицца. Пока военным предлагают только пепперони, но потом планируют расширить ассортимент. Примечательно, что срок годности такой пиццы - 3 года.

Авторы инициативы предполагают, что пицца напомнит военным о доме и облегчит службу.

Военнослужащие США получат первые сухпайки с пиццей в 2019 году.

Ранее ученые заявили, что пицца на завтрак полезнее хлопьев.