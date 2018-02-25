В США подростки планировали напасть на школу с оружием [ Редактировать ]
Во Флориде (США) полицейские задержали двоих подростков, которые намеревались напасть на школу, передает CBS.
Один из них, 14-летний мальчик, рассказывал друзьям о планах в видеочате, демонстрировал два вида оружия, которые он собирается использовать во время атаки.
Сотрудники правоохранительных обнаружили в его доме винтовку и пистолет.
Второго школьника задержали после того, как он начал угрожать нападением на одну из школ через социальные сети.
Накануне во Флориде подросток расстрелял школьников, убив 17 человек.
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