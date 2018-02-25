Во США задержали подростков, планировавших нападение на школу

Во Флориде (США) полицейские задержали двоих подростков, которые намеревались напасть на школу, передает CBS.

Один из них, 14-летний мальчик, рассказывал друзьям о планах в видеочате, демонстрировал два вида оружия, которые он собирается использовать во время атаки.

Сотрудники правоохранительных обнаружили в его доме винтовку и пистолет.

Второго школьника задержали после того, как он начал угрожать нападением на одну из школ через социальные сети.

Накануне во Флориде подросток расстрелял школьников, убив 17 человек.