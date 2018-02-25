В Министерстве иностранных дел Северной Кореи заявили, что новые санкции США являются актом войны и попыткой помешать диалогу с Южной Кореей во время зимних Олимпийских игр-2018. Об этом сообщает агентство Reuters.

"Накануне закрытия Олимпийских игр Соединенные Штаты взбесились и принесли еще одно темное облако противостояния и войны на Корейский полуостров, объявив о масштабных санкциях против КНДР", - говорится в заявлении.

Напомним, ранее Министерство финансов США ввело новые санкции против КНДР. Их цель - не допустить обход Пхеньяном введенных против него санкций ООН, отметили в Вашингтоне.