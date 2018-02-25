"Это акт войны": Северная Корея ответила на санкции США [ Редактировать ]
В Министерстве иностранных дел Северной Кореи заявили, что новые санкции США являются актом войны и попыткой помешать диалогу с Южной Кореей во время зимних Олимпийских игр-2018. Об этом сообщает агентство Reuters.
"Накануне закрытия Олимпийских игр Соединенные Штаты взбесились и принесли еще одно темное облако противостояния и войны на Корейский полуостров, объявив о масштабных санкциях против КНДР", - говорится в заявлении.
Напомним, ранее Министерство финансов США ввело новые санкции против КНДР. Их цель - не допустить обход Пхеньяном введенных против него санкций ООН, отметили в Вашингтоне.
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