В Одессе футбольные фанаты "Карпат" напали на патрульных полицейских. Об этом сообщает пресс-служба местной полиции.

Инцидент произошел вчера поздно вечером вблизи железнодорожного вокзала.

"Внимание патрульных привлекла компания парней, которые нарушали общественный порядок. На требования инспекторов прекратить незаконные действия нарушители не реагировали, вели себя агрессивно и пытались провоцировать конфликт", - отмечается в сообщении.

Впоследствии мужчины начали угрожать правоохранителям и, пользуясь численным преимуществом, увязались в драку с полицейскими.

"В схватке с правонарушителями двое патрульных получили телесные повреждения", - отмечается в сообщении.

При этом добавляется, что на место происшествия немедленно прибыли дополнительные патрульные экипажи, которые угомонили хулиганов, задержали их и доставили в отделение полиции для правовой квалификации их действий.

Примечательно, как сообщает "Думская", речь о четырех фанатах львовского футбольного клуба "Карпаты".

Пострадавших патрульных госпитализировали, они находятся под наблюдением медиков. По факту избиения правоохранителей открыто уголовное производство. Следственные действия продолжаются.

Отметим, вчера в Одессе проходил футбольный матч между одесским футбольным клубом "Черноморец" и львовским ФК "Карпаты". Он закончился ничьей.

Напомним, ранее мы писали, что в Испании во время потасовки футбольных фанатов погиб полицейский.