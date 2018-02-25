Росія та Іран несуть відповідальність за злочини у Сирії - МЗС

Саме за підтримки цих держав кривавий режим Асада стає дедалі потужнішим. Чому Москва та Тегеран, які в Астані гарантували припинення вогню у Сирії, не виконують своїх зобов'язань?