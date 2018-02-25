Меркель и Макрон настаивают на перемирии в Сирии [ Редактировать ]
Надавить на власти Сирии призвали Владимира Путина - Ангела Меркель и Эммануель Макрон. Обострение боевых действий в этой стране они обсудили по телефону.
Лидеры Франции, Германии и России говорили также о доставке гуманитарной помощи в пострадавшие районы, в частности - в Восточную Гуту, где уже неделю не утихают бои.
Политики согласились, что резолюцию ООН о 30-дневном перемирии на территории Сирии нужно выполнить немедленно.
Напомним, накануне Совбез ООН единогласно проголосовал за прекращение огня.
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