Вора в законе по кличке "Хасан" задержали в Киевской области. И депортировали в Россию.

Его настоящее имя - Заур Домбаев, ему 56 лет. Жил в Вышгороде. По данным полиции, он распределял так называемый "воровской общак". Деньгами Хасан снабжал преступников в тюрьмах и на воле. А после вербовал их - для участия в организованных группировках.