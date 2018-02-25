Из Украины депортировали российского криминального авторитета [ Редактировать ]
Вора в законе по кличке "Хасан" задержали в Киевской области. И депортировали в Россию.
Его настоящее имя - Заур Домбаев, ему 56 лет. Жил в Вышгороде. По данным полиции, он распределял так называемый "воровской общак". Деньгами Хасан снабжал преступников в тюрьмах и на воле. А после вербовал их - для участия в организованных группировках.
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