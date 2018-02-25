Процесс в США над экс-премьером Павлом Лазаренко - выходит на финальную стадию. После его завершения начнутся переговоры о распределении конфискованных активов. Об этом в интервью агентству "Интерфакс-Украина" заявил замгенпрокурора Евгений Енин. Он также напомнил, что по решению швейцарского суда в Украину уже возвращены 15 миллионов долларов Лазаренко. А еще в пяти странах - арестовано около 200 миллионов.

Процесс в Америке длится более восьми лет, и в генпрокуратуре надеются, что вскоре он закончится.

Енин добавил, что недавно в США Лазаренко вручили обновленный вариант подозрений. В нем идет речь, в частности, и об организации убийства нардепа Евгения Щербаня, и о ряде коррупционных преступлений.

Напомним, в августе 2006 года калифорнийский суд приговорил его к 9 годам тюрьмы за отмывание денег. Но в ноябре 2012 года Лазаренко уже вышел на свободу.