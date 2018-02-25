Одесскую область из-за долгов могут отключить от газоснабжения [ Редактировать ]
Котельные Теплодара - это в Одесской области могут отключить от газоснабжения. За долги. Об этом сообщили в мэрии.
Городские власти получили предупреждение от Одесской ТЕЦ о том, что "Одессагаз" 28 февраля прекратит подачу газа котельным - ведь потребители задолжали более 4 миллионов гривен. В мэрии призвали горожан заплатить за отопление, чтобы ТЕЦ могла рассчитаться с облгазом.
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