Котельные Теплодара - это в Одесской области могут отключить от газоснабжения. За долги. Об этом сообщили в мэрии.

Городские власти получили предупреждение от Одесской ТЕЦ о том, что "Одессагаз" 28 февраля прекратит подачу газа котельным - ведь потребители задолжали более 4 миллионов гривен. В мэрии призвали горожан заплатить за отопление, чтобы ТЕЦ могла рассчитаться с облгазом.