Война на Донбассе: боевики ударили из пушек по мирным жителям [ Редактировать ]
Боевики на Донбассе ударили из тяжелых орудий по мирным жителям. Жилые дома в поселке Луганское обстреливали из артиллерии 122-го калибра. Чудом никто не пострадал. Но люди остались без электричества.
А вот в армии без потерь сегодня не обошлось. Один военный погиб и еще один был ранен. Противник вел огонь по украинским позициям возле Зайцева, Крымского, Водяного и шахты Бутовка. С передовой - материал Игоря Левенка.
Поселок Луганское. Ремонтные бригады восстанавливают линии электропередач и газопровод. Мирные жители приходят в себя. Оккупанты ударили из артиллерии по жилому сектору. Чудом никто не пострадал. Десятилетняя Диана говорит - осколок от снаряда залетел в окно и пролетел в нескольких сантиметрах от нее.
"Потом я испугалась и подумала, что это очень сильно близко, ну правда - очень близко было. Плохие дяди, больше так не делайте!", - говорит Диана, жительница Луганского.
Для местных жителей уже давно не секрет, откуда к ним прилетают смертоносные сюрпризы.
"- Со стороны Горловки летело, со стороны новой Горловки - оттуда летело. В этом году - это первый раз".
"Постраждали помешкання місцевих жителів, вибиті вікна, пошкоджено дах. Також було зруйновано підстанцію електричну. Пошкоджено промислову мережу електроживлення та високовольтну мережу", - сообщил Максим Косенко, начальник группы военно-гражданского сотрудничества.
Армейцы фиксируют обострение вдоль всей линии фронта. На северном фланге Светлодарской дуги враг ударил из крупнокалиберной артиллерии по селу Троицкому.
"- Примерно 12- - 125 калибр, артиллерийский снаряд - ну, буквально, вот по пояс".
А это нулевая позиция наших бойцов в районе Троицкого. Солдаты говорят - таких обстрелов здесь не было с февраля 2015 года. Когда велись бои за Дебальцево.
"Там было все - 120 и 82, САУ и работал танк по нам ночью. Давненько такого не было", - рассказывает позывной "Фокс", военнослужащий ВСУ.
Три года назад на этом месте погиб экипаж нашего танка. Бойцы установили мемориальный знак. Танк здесь так и остался. Но, к сожалению, враг его видит как на ладони. Боевики используют железную громадину как ориентир для наводки своей артиллерии.
"- Извините, как-то замаскировать или убрать его - у нас просто нет возможности".
Канонада вдоль линии соприкосновения раздавалась непрерывно. Поэтому военные стараются по минимуму находиться на открытой местности. Говорят - оккупантам пришел очередной так называемый "гумконвой". Снарядов они не жалеют.
"Да больше сотни было, однозначно - потому что, за полтора суток тут и головы нельзя было поднять", - рассказал позывной "Фокс", военнослужащий ВСУ.
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