Осквернили могилу: вандалы похитили части памятника Леси Украинки [ Редактировать ]
Неизвестные осквернили могилу Леси Украинки. Вандалы украли бронзовые элементы памятника. Об этом сообщили в Нацсоюзе писателей Украины. Пропажу обнаружили в субботу - накануне для рождения поэтессы.
В союзе уже готовят обращение в полицию.
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