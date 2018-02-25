Неизвестные осквернили могилу Леси Украинки. Вандалы украли бронзовые элементы памятника. Об этом сообщили в Нацсоюзе писателей Украины. Пропажу обнаружили в субботу - накануне для рождения поэтессы.

В союзе уже готовят обращение в полицию.