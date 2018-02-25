В Украине запретили вакцину от кори и краснухи с российской регистрацией [ Редактировать ]
В Украине запретили вакцину от кори и краснухи с российской регистрацией. Об этом сообщили в Государственной службе по лекарственным средствам и контролю за наркотиками.
В распоряжении от 15 февраля говорится - решение о запрете принято после письма одной из фармакологических организаций.
По данным Минздрава, с начала этого года в Украине корью заболели более 5 тысяч человек, большинство из них - дети. От осложнений умерли шестеро.
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