В Украине запретили вакцину от кори и краснухи с российской регистрацией

В Украине запретили вакцину от кори и краснухи с российской регистрацией. Об этом сообщили в Государственной службе по лекарственным средствам и контролю за наркотиками.

В распоряжении от 15 февраля говорится - решение о запрете принято после письма одной из фармакологических организаций.

По данным Минздрава, с начала этого года в Украине корью заболели более 5 тысяч человек, большинство из них - дети. От осложнений умерли шестеро.