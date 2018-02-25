Храм Гроба Господня в Иерусалиме закрыт на неопределенный срок. Так иерархи греко-католической и армянской церквей протестуют против действий израильского правительства.

Они недовольны новым законопроектом, позволяющим государству конфисковывать принадлежащую церкви землю. И считают этот документ расистским и дискриминационным.