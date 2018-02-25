В Иерусалиме закрыли Храм Гроба Господня [ Редактировать ]
Храм Гроба Господня в Иерусалиме закрыт на неопределенный срок. Так иерархи греко-католической и армянской церквей протестуют против действий израильского правительства.
Они недовольны новым законопроектом, позволяющим государству конфисковывать принадлежащую церкви землю. И считают этот документ расистским и дискриминационным.
по теме
Prev Next
22 февраля 2018 16:49
День Иконы Божией Матери "Огневидная": что важно сделать каждой женщине 23 февраля
23 февраля - это день Иконы Божией Матери "Огневидная".
19 февраля 2018 11:33
Кому можно не соблюдать Великий пост
Великий пост в 2018 году начинается 19 февраля. Он продлится до Пасхи, которая в этом году 8 апреля.
19 февраля 2018 06:44
Великий пост 2018: что категорически нельзя делать
В 2018 году Великий пост начинается 19 февраля и завершится 7 апреля главным христианским праздником - Светлым Христовым Воскресением или Пасхой.
18 февраля 2018 13:02
Прощеное воскресенье: 5 вещей, которые обязательно надо сделать в этот день
Масленица в этом году будет длиться с 12 по 18 февраля.
18 февраля 2018 10:33
Что нужно сделать в Прощеное Воскресенье
Прощеное Воскресенье всегда отмечают в последний день Масленицы.