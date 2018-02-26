У Києві пройшли майстер-класи для з дітей з особливими потребами [ Редактировать ]
"З теплом у серці". У Києві напередодні благодійники влаштували велике свято для дітей з особливими потребами. Фокуси, майстер-класи з рукоділля, концерт, солодкий стіл і навіть фаер-шоу. Як усе було - бачив Даніїл Снісар.
Дев'ятирічна Ксенія старанно розфарбовує свого улюбленого казкового персонажа. Художній хист дівчинка вперше проявила у три рочки, розповідає її мама. Відтоді свої думки та емоції Ксенія втілює в малюнках. Через синдром дауна юна художниця майже не розмовляє. Тож такі майстер-класи корисні як для розваги, так і реабілітації, каже Наталя.
"Отсутствие речи. А это нужен логопед. А логопеда мы посещаем три год за собственные средства. Живя здесь, в этом микрорайоне - бесплатных логопедов нет. Их не существует. То же рисование - куда то ребенка отвезти, где-то чтобы он побыл, чтобы ему было интересно, чтобы было какое то развитие социальное, в быту. Очень рады и очень благодарны, что о нас помнят и заботятся", - говорить Наталія, мати Ксенії.
Під одним дахом напередодні зібралися майже півтисячі дітей з особливими потребами. Три роки тому їхні батьки згуртувалися і створили благодійний фонд "З теплом у серці". Відтоді, регулярно влаштовують для малечі свята, аби додати їм трохи щастя.
"Що треба кожній дитині приділити якусь увагу. Тому що, не завжди мама може зробити свято вдома, тому що багато коштів йде на реабілітацію, на ліки. А бувають такі моменти, що мама сама виховує і коштів взагалі немає", - пояснює Інна Короленко, співзасновник благодійного фонду "З теплом у серці".
"Сейчас у нас большая организация. Дети не стесняются выходить на улицу, как и мамы не стесняются и общество становится более лояльным к таким детям", - розповідає Наталія Комаренко, співзасновник благодійного фонду "З теплом у серці".
Організовували дійство, кажуть - "усім миром". Розважати дітей відгукнулися майстри з рукоділля, аніматори, фокусники. Столичні артисти, як дорослі, так і зовсім маленькі - потішили концертом, з піснями і танцями.
"Для нас это большое развитие, большой скачок вообще в развитии. Для таких детей - это социальная адаптация", - поясняю Антоніна, мати дитини з особливими потребами.
Після вистави дітей частували солодощами. А насамкінець влаштували яскраве фаер-шоу - просто неба.
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