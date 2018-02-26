"Темная башня" станет сериалом от Amazon [ Редактировать ]
Компания Amazon займется созданием сериала по "Темной башне". В основе сюжета ляжет четвертый роман серии "Колдун и кристалл", действия которого происходили задолго до событий фильма, сообщает Digital Spy.
История расскажет о становлении стрелка Роланда Дискейна, его первой любви, получении заветных револьверов и первой встрече с Человеком в черном.
Соавтор киноэкранизации Акива Голдсман выступает исполнительным продюсером проекта, а шоуранером станет Глен Маззара, известный по работе с "Ходячими мертвецами". Amazon планирует начать съемки этим летом.
Тем временем стало известно, кто объявит объявит лауреатов церемонии "Оскар".
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