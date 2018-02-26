Илон Маск покидает собственную компанию [ Редактировать ]
Илон Макс покидает совет директоров собственной компании OpenAl, которая занимается внедрением искусственного интеллекта в различные технологии и разработки, так же как и вторая компания Маска под названием Tesla, сообщает "Сегодня".
Владелец двух этих компаний решил покинуть OpenAl, в которую уже вложил свыше 1 млрд долларов, дабы избежать очевидный конфликт. Экс-директор заявил, что спонсировать компанию и помогать в развитии в любом случае не перестанет.
Эксперты предполагают, что Илон Маск нацелил все свое внимание на более молодую компанию – Tesla.
"Инженер будущего", скорее всего, решил разрабатывать искусственный интеллект для автопилотов суперкаров на площадке Tesla.
Предполагается, что в скором будущем человечество сможет обходиться без водителей, так как на замену придут машины, которые самостоятельно смогут довезти до любой точки города. За такие старания можно будет поблагодарить гения искусственного интеллекта – Илона Маска.
Напомним, в SpaceX перенесли запуск спутника.
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