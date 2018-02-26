Муж убил модель Playboy: детали кровавой трагедии [ Редактировать ]
18 февраля в Кишиневе 34-летний стоматолог Алексей Митаки жестоко расправился с женой, 30-летней моделью и певицей Анастасией Чекати. Ее нашли с ножевым ранением в области шеи. После убийства Митаки покончил с собой.
Правоохранители Молдовы сообщают, что у них осталась одна основная версия, которую они разрабатывают. По их мнению, Чекати была убита из-за ревности.
Митачи, совершивший самоубийство после расправы, подозревал любимую женщину в неверности.
"Мы имеем теперь четкое представление картины. В основе трагедии лежат межличностные отношения. Причиной убийства возлюбленной стала ревность, после чего мужчина совершил самоубийство", - сообщил начальник Генерального инспектората полиции Александр Пынзарь.
Об этом говорят все найденные улики. Нож, которым Митачи убил модель, силовики нашли на кухне в раковине. На нем обнаружены следы крови погибшей и отпечатки пальцев Алексея. Никаких третьих лиц в квартире не было.
Когда полицейские зашли в квартиру, они нашли плачущего ребенка, который родился за две недели до трагедии. С ним все было в порядке. По данным СМИ, Митаки звонил родственникам с просьбой позаботиться о девочке.
Публикация от Anastasia Cia o f f i c i a l (@anastasiacia)
По словам родственников Алексея, Чекати попросила его открыть на ее имя стоматологическую клинику в Дубае, но это ему не удалось. Мужчина ради модели бросил жену с ребенком, с которой у него был общий бизнес - стоматологическая клиника в столице.
Но в новой семье отношения не заладились. В последнее время они с Анастасией не жили вместе. Друзья стоматолога говорят, что модель не позволяла ему видеться с ребенком, которому было всего 20 дней. А за каждый визит требовала с него по 1000 евро.
Митаки безумно ревновал красавицу-модель и подозревал, что она ему неверна. Он был уверен, что у Анастасии появился более состоятельный мужчина, и ждал, что она объявит о разрыве и увезет дочь.
"Сейчас девочка по-прежнему остается в больнице. Из-за того, что она была на грудном вскармливании, врачи сейчас подбирают ей оптимальное искусственное питание. Появились признаки пищевой непереносимости, потому что до этого девочка ела грудное молоко. В условиях больницы её перевели на искусственное вскармливание. Мы наблюдаем за ребенком, есть пищевое расстройство, но состояние девочки удовлетворительное", - заявила руководитель детской неонатальной службы Юлия Гаврелюта.
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Публикация от Anastasia Cia o f f i c i a l (@anastasiacia)
После этого на 45 дней девочку поместят в центр временного размещения и реабилитации, пока Управление по правам ребенка будет решать, под чью опеку ее отдать. Желание воспитывать малышку уже изъявила мать Анастасии.
Напомним, что погибшую похоронили 22 февраля на кладбище Святого Лазаря в Кишневе. Пару проводили в последний путь отдельно.
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