Пенсии силовикам: Каплин призвал парламент экономить на себе [ Редактировать ]
Пенсионеры МВД снова собрались у стен Верховного суда. По их словам, власть решила добавить каждому из них, в среднем, всего по тысяче гривен. Хотя, по их мнению, перерасчет должен привести к более существенному повышению выплат.
Напомним, что Верховный суд постановил - пересчитать пенсии.
Поддержать людей сегодня приехал и нардеп Сергей Каплин. По его словам, решение о повышении принял Кабмин. Теперь слово за парламентом. Чтобы заставить нардепов принять решение о справедливом перерасчете пенсий - Каплин призвал екс-силовиков собраться у стен Верховной Рады.
"Рішення про перерахунок зарплат депутатам було прийняте за 10 хвилин в кулуарний спосіб. А рішення про перерахунок пенсій мільйонам наших співвітчизників приймається уже другий рік. Виходячи на вулиці, борячись, об'єднуючись - можна добиватись від цього Парламенту, від цієї влади - результатів. Нехай шукають можливості і на кому зекономити. На уряді, на адміністраціях, на Парламенті, на собі нехай економлять!
У нас єдине звернення до Парубія, до Верховної Ради - пане Парубій, перерахуй пенсію!", - заявил Сергей Каплин, народный депутат, лидер "Социалистической партии".
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