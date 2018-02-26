Снова кадровые вопросы, а точнее - обещания взяться за них. Нардепы опять в строю, уже завтра начинается работа в сессионном зале, и на этой неделе избранники грозятся утвердить новую кандидатуру главы Нацбанка.

Правда, сумеют ли? Поскольку уже ряд фракций заявляют о том, что не поддержат новую кандидатуру. Кто против Якова Смолия и почему в раде заговорили о досрочных парламентских выборах - об этом далее в материале

После двух недель простоя в сессионном зале - на согласительном совете подсчитывают, сколько законопроектов накопилось к рассмотрению. Цифра - впечатляет, 2900 документов, которые предлагают рассмотреть на этой сессии. Их обсудят, если включат в повестку дня. На предыдущих заседаниях список утвердить так и не сумели. Смогут ли на этом - уже зависит от политических настроений во фракциях.

"Дуже хотілось би, аби погоджувальна рада задавала темпи роботи парламенту на тиждень вперед, але замість конструктивного підходу - люди звикли чути взаємні звинувачення політиків. Наближення виборів змушує політичні сили дбати про власні рейтинги", - говорит Степан Ивахив, народный депутат, депутатская группа "Воля Народа".

"Ми сьогодні не чуємо від коаліції про те, що на першому в порядку денному має бути Антикорупційний суд, тому що Антикорупційний суд є загрозою. І все це на фоні шантажу , шантажу дочасними виборами, парламенту, перед президентськими. Є такий поговір у Верховній Раді, чутки, що коаліція образиться за те, що парламент не хоче прийняти антикорупційний суд і розпустить цей парламент, Це кого ви дурите?", - говорит Олег Березюк, народный депутат, "Самопомич".

"Під час погоджувальної ради я вже кілька виступів почув про дочасні вибори, давайте ми цю тему відставимо у бік, кільки працює Верховна Рада, стільки і точаться чутки про дочасні вибори. Нам треба думати не про вибори, а про стабільну роботу парламенту", - призывает Андрей Парубий, председатель Верховной Рады Украины.

Что касается антикоррупционного суда - то в коалиции уже в который раз обещают разблокировать его рассмотрение, и наконец-то внести в повестку дня.

"Впевнений, що цього тижня ми повинні проголосувати за включення в порядок денний і почати розгляд питання щодо створення Антикорупційного суду, де при розгляді цього питання повинні врахувати всі пропозиції Венеційської комісії", - заявил Максим Бурбак, народный депутат, "Народный фронт".

Но главными на этой неделе, похоже, будут кадровые вопросы. Спикер обещает взяться за назначение омбудсмена и ...главы Нацбанка. В четверг вопрос запланировали рассмотреть.

"На цьому тижні ми маєм почати вирішувати кадрові питання. І ні для кого не секрет, що найбільш підготовленим на сьогодні є питання призначення нового голови Нацбанку. Це є надважливим , з огляду на нашу співпрацю з міжнародними партнерами. Відбудеться засідання нашої фракції, за участі пана Смолія, де народні депутати отримають змогу задати будь-які питання, проговорити стратегію", - заявил Артур Герасимов, народный депутат, "Блок Петра Порошенко".

Правда, встречается потенциальный глава Нацбанка не со всеми фракциями.

"Яків Смолій не просив зустрічі з фракцією, не було такого побажання, і на сьогодні позиція нашої фракції - не голосувати за призначення керівника Нацбанку, тому що ми, як опозиція, не маємо важелів для того, щоб потім контролювати, яким чином він буде втримувати національну валюту. Ми вважаємо, що звіт попереднього керівника пані Гонтарєвою повинен бути.

Друге принципове питання - це звіт уряду на наступному тижні. Уряд працює вже майже 2 роки. Те, що урядовці хвалять один одного - це абсолютно не відповідає тому, що про них каже суспільство. Ми вважаємо, що уряд має відвітувати, як він відпрацював 2 роки", - подчеркнул Юрий Бойко, глава фракции "Оппозиционный блок".

А те фракции, где Смолий уже был - не готовы поддержать его назначение. И прежде чем усаживать кого-то в кресло, требуют большого отчета.

"Яків Смолій - це "Гонтарєва в штанях". Наша команда не буде підтримувати Якова Смолія на посаду голови нацбанку. Ми вимагаємо звіту Гонтарєвої в парламенті. Перед розглядом питання про її відставку, ми вимагаєм, щоб вона відзвітувала за десятки знищених банків, за мільйони людей, які залишились без заощаджень", - заявил Олег Ляшко, народный депутат, "Радикальная Партия".

"Якщо її будуть звільняти - щоб це не сталося так, щоб вона спокійно пішла у відставку, і зайняла посади десь за межами України, де її будуть прикривати ті, кому вона тут створювала надприбутки. Ми вимагаємо створення Тимчасової слідчої комісії про діяльність Гонтарєвої, ми вимагаємо розслідування її діяльності і притягнення до кримінальної відповідальності за руйнацію економіки. І ще хочу заявити: наша команда не буде голосувати за нову кандидатуру голови Нацбанку", - заявила Юлия Тимошенко, народный депутат, "Батькивщина".

Спикер обещает - с отчетом Гонтарева выступит, и кадровые вопросы в спешке рассматривать не будут. Минимум - 1,5 часа в рабочем графике уже отведено.