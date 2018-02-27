А ось жителі німецького міста Мюнхен - холоду не бояться.

Попри низькі температури, багато спортивних ентузіастів зібралися у місцевому басейні і плавали просто під відкритим небом. Інші - грали у керлінг неподалік - на замерзлому каналі.

Морози триматимуться у Баварії кілька днів. У ніч проти середи прогнозують найнижчу температуру.