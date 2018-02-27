Жителі Мюнхена не злякалися низьких температур (відео) [ Редактировать ]
А ось жителі німецького міста Мюнхен - холоду не бояться.
Попри низькі температури, багато спортивних ентузіастів зібралися у місцевому басейні і плавали просто під відкритим небом. Інші - грали у керлінг неподалік - на замерзлому каналі.
Морози триматимуться у Баварії кілька днів. У ніч проти середи прогнозують найнижчу температуру.
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