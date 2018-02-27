Українських прикордонників, яких у жовтні викрали російські спецслужби, перевели з Москви до Брянська. Про це повідомила речник Міністерства закордонних справ України Мар'яна Беца. За її словами, саме там відбудеться судовий процес.

Дата розгляду справи - поки що невідома. За весь цей час українського консула до них пустили лише раз.

Нагадаємо, 3 жовтня минулого року двоє прикордонників - Ігор Дзюбак і Богдан Марцоня - зникли на Сумщині неподалік російського кордону. Пізніше Росія офіційно підтвердила їхнє затримання.