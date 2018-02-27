Спецслужби РФ перевели викрадених на Сумщині прикордонників до Брянська - МЗС [ Редактировать ]
Українських прикордонників, яких у жовтні викрали російські спецслужби, перевели з Москви до Брянська. Про це повідомила речник Міністерства закордонних справ України Мар'яна Беца. За її словами, саме там відбудеться судовий процес.
Дата розгляду справи - поки що невідома. За весь цей час українського консула до них пустили лише раз.
Нагадаємо, 3 жовтня минулого року двоє прикордонників - Ігор Дзюбак і Богдан Марцоня - зникли на Сумщині неподалік російського кордону. Пізніше Росія офіційно підтвердила їхнє затримання.
по теме
Похищенные в России пограничники: где находятся украинцы
Пресс-секретарь МИДа отметила, что украинский консул имел один допуск к ним.
Евросоюз прекратит финансирование КПП в Украине
В Евросоюзе официально подтвердили, что прекращают финансирование проектов по развитию более 10 КПП на западной границе Украины. Причем часть полученных средств - около восьми миллионов евро - Украина должна вернуть.
Граница на замке: почему Россия не пропускает грузовики из Украины
Россия третий день не пропускает грузовики на границе с Харьковской областью. Почему? И что делать водителям?
Российские КПП не пропускают грузовики из Харьковской области
Российская сторона не пропускает грузовики уже второй день. На официальный запрос украинского погран-ведомства - ответа нет. Но люди, которые пересекали границу, рассказали, что на российском КПП вышло из строя рентгеновское оборудование для досмотра грузов.
На окупованих територіях водіїв примушують міняти українські номери
Місцеві водії, які виїздять з окупованих територій, чіпляють на свої автівки українські номери, а по Донецьку або Луганську їздять з сепаратиськими.