На Сході троє українських бійців поранені через ворожі обстріли.

За минулу добу російські окупанти 5 разів відкривали вогонь по наших укріпленнях. На Луганському напрямку загарбники випустили понад десять мін калібру 120 міліметрів у бік наших позицій біля Троїцького. На Донецькому- під мінометний вогонь потрапили оборонці Лебединського. З того ж виду озброєння бойовики обстріляли опорні пункти неподалік Пісків.