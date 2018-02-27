На Сході через ворожі обстріли поранені троє українських бійців [ Редактировать ]
На Сході троє українських бійців поранені через ворожі обстріли.
За минулу добу російські окупанти 5 разів відкривали вогонь по наших укріпленнях. На Луганському напрямку загарбники випустили понад десять мін калібру 120 міліметрів у бік наших позицій біля Троїцького. На Донецькому- під мінометний вогонь потрапили оборонці Лебединського. З того ж виду озброєння бойовики обстріляли опорні пункти неподалік Пісків.
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