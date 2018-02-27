Рішення про надання Україні фінансової допомоги в ЄС ухвалять до літа. На це сподівається українська сторона - заявила віце-прем'єр України з питань європейської та євро-атлантичної інтеграції Іванна Климпуш-Цинцадзе.

Напередодні вона зустрічалася із віце-президентом Європейської комісії. За її словами, зараз сторони обговорюють умови, за яких Україна може отримати фінансову допомогу, і продемонструвати свої результати.