Оскар-2018: какой была первая в истории церемония (фото) [ Редактировать ]
Уже 4 марта в Лос-Анджелесе состоится торжественная церемония открытия кинопремии "Оскар". Это будет 90-я, юбилейная, церемония. Podrobnosti.ua вспоминают, каким был первый в истории мирового кинематографа, "Оскар".
16 мая 1929 года в отеле "Рузвельт" в Лос-Анджелесе состоялась первая церемония вручения премии Американской академии киноискусства "Оскар". Сама академия была основана двумя годами ранее. С первой же церемонии символом оценки заслуг в кинематографе стала позолоченная статуэтка высотой 30 см, изображающая рыцаря на бобине с кинопленкой.
А вот кто придумал название "Оскар", уже доподлинно неизвестно.
Фото: Википедия
Первая церемония проводилась как обычный банкет на 270 человек. Статуэтки вручали президент академии киноискусства сэр Дуглас Фейрбанкс и режиссер Сесил Демиль. Сейчас же действо приносит в бюджет Калифорнии около 700 млн долларов и создает примерно 10 тысяч рабочих мест.
Первой лучшей актрисой в истории кинематографа стала Джанет Гейнор ("Седьмое небо"), актером - Эмиль Яннингс ("Последний приказ").
Первый "Оскар" за лучшую режиссуру был вручен Льюису Майлстоуну ("Два аравийских рыцаря"). Лучшими картинами 1927-29 гг. были признаны две - "Восход солнца" и "Крылья".
Статуэтки также получили сценарист Бен Хэтч и продюсер Джек Ворнер. Чарли Чаплин, актер, режиссер и продюсер ленты "Цирк", был удостоен премии "За выдающиеся достижения в кинематографе". Аналогичную статуэтку получила компания Warner Brothers за звуковой фильм "Певец джаза".
Читайте также полный список номинантов 2018 года.
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