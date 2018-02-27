Уже 4 марта в Лос-Анджелесе состоится торжественная церемония открытия кинопремии "Оскар". Это будет 90-я, юбилейная, церемония. Podrobnosti.ua вспоминают, каким был первый в истории мирового кинематографа, "Оскар".

16 мая 1929 года в отеле "Рузвельт" в Лос-Анджелесе состоялась первая церемония вручения премии Американской академии киноискусства "Оскар". Сама академия была основана двумя годами ранее. С первой же церемонии символом оценки заслуг в кинематографе стала позолоченная статуэтка высотой 30 см, изображающая рыцаря на бобине с кинопленкой.

А вот кто придумал название "Оскар", уже доподлинно неизвестно.

Фото: Википедия

Первая церемония проводилась как обычный банкет на 270 человек. Статуэтки вручали президент академии киноискусства сэр Дуглас Фейрбанкс и режиссер Сесил Демиль. Сейчас же действо приносит в бюджет Калифорнии около 700 млн долларов и создает примерно 10 тысяч рабочих мест.

Первой лучшей актрисой в истории кинематографа стала Джанет Гейнор ("Седьмое небо"), актером - Эмиль Яннингс ("Последний приказ").

Первый "Оскар" за лучшую режиссуру был вручен Льюису Майлстоуну ("Два аравийских рыцаря"). Лучшими картинами 1927-29 гг. были признаны две - "Восход солнца" и "Крылья".

Статуэтки также получили сценарист Бен Хэтч и продюсер Джек Ворнер. Чарли Чаплин, актер, режиссер и продюсер ленты "Цирк", был удостоен премии "За выдающиеся достижения в кинематографе". Аналогичную статуэтку получила компания Warner Brothers за звуковой фильм "Певец джаза".

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