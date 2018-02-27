Самое главное требование. В Белом доме сообщили - на каких условиях согласятся сесть за стол переговоров с Ким Чен Ыном. Чего же хотят в Вашингтоне? Выяснил Дмитрий Анопченко.

В высоких вашингтонских кабинетах, словно не веря в свою удачу, шепотом говорят - "додавили". Дескать, под грузом санкций в КНДР дрогнули - и готовы обсуждать условия сделки. Она может и не будет публичной - Киму ведь надо лицо перед страной сохранить, но способна принести результаты в ситуации, которая, казалось, уже в тупик зашла. Пхеньян признает - готов на переговоры. В Вашингтоне их тоже вроде бы хотят, но при этом намерены говорить с позиции силы.

В этой ситуации все конечно же ждали, что скажет лично Дональд Трамп. Ведь американский президент - человек прямой, у него что на уме, то и на языке или по крайней мере в Tвиттере. Глава государства держал паузу, подогревал страсти, и наконец пообщался с журналистами.

На камеры - сказал - "поживем-увидим".

"Что ж, они хотят поговорить. Впервые. Им нужны переговоры, а мы поглядим, что дальше. Вот моя позиция - посмотрим, как быть дальше".

Но чуть позже - сказал репортерам: Штаты готовы разговаривать с Кимом, но только "на подходящих условиях. Точка.

Что же президент имел ввиду, что это за таинственные условия, пришлось объяснять его пресс-секретарю, Саре Сандерс. Пресса настаивала как могла и Сандерс все-таки обнародовала то самое главное, без чего Вашингтон не пойдет на переговоры.

По ее словам, ни одну "дорожную карту не примут", если в ней не будет сворачивания ядерной программы Кндр.

"Любые переговоры должны вести к денуклеаризации. Это - главный фактор, будут переговоры или нет. В противном случае давление продолжится", - говорит Сара Сандерс, пресс-секретарь Белого дома.

Так будут переговоры или все-таки нет? Пресса из президентского пула считает, что Белый дом и Госдеп играют сейчас в плохого и хорошего полицейского. Ведомство Тиллерсона - стелет мягко, и публично и неофициально намекая - готовы к диалогу. Администрация наоборот - показывает мускулы, дескать, "не очень-то и хотелось". И это длинная игра - чтобы получить лучшие стартовые позиции перед тем как за стол переговоров все-таки сядут.