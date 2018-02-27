Астрономы зафиксировали необычайно мощную вспышку на ближайшей к Солнечной системе звезде, Проксиме Центавра.

Эта звезда относится к классу красных карликов - самому распространенному в галактике Млечный путь.

Как правило, такие светила окружены планетами. Нередко их орбиты лежат в зоне обитаемости, где условия близки к земным и возможно присутствие жидкой воды. Но на красных карликах часто происходят мощные вспышки, при которых их светимость возрастает в тысячи раз.

Пиковая светимость звезды составила 2×10 14 эрг в секунду, что на порядок больше максимальной интенсивности вспышек на Солнце.

Спектральная мощность потока излучения во время вспышки возросла в тысячу раз. Точные причины аномально сильного выброса энергии пока неизвестны, однако ученые склонны связывать его с синхротронным эффектом: магнитное поле звезды разгоняет электроны до околосветовых скоростей, после чего частицы начинают излучать в радиодиапазоне.

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