У Києві затримали організаторів нарковечірок [ Редактировать ]
У Києві затримали учасників нарковечірок і їх організаторів. Влаштовував такі паті 26-річний киянин. Він створив групи у соцмережах, через які шукав охочих взяти участь у гулянках. Просив переказати гроші на банківський рахунок, а тоді винаймав елітне житло і влаштовував вечірки з наркотиками. Ділок мав кількох помічників - під час обшуку в них знайшли марихуану, амфетамін та екстазі. Тепер їм світить до трьох років за ґратами.
"Група формується в складі приблизно 70 осіб в місті Києві для подальшого виїзду до Житомирської області, де вже арендований будинок, запрошені діджеї та перетворено його вже на нічний клуб. Був затриманий безпосередньо організатор даного заходу і безпосередній збувач наркотиків", - говорить Артем Поночовний, старший оперуповноважений з особливо важливих справ управління протидії наркозлочинності ГУНП у Києві.
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