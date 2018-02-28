Світло майбутнього. Польські фермери з Любліна вигадали, як за допомогою енергоощадних ламп не лише зберегти гроші та довкілля, а й збільшити врожай та прибуток. Докладніше - далі в сюжеті

Сімейний бізнес по-новому. Цей потужний тепличний комплекс належить родині польських фермерів. Вони спеціалізуються не лише на вирощуванні помідорів, а й на впровадженні новітніх технологій в аграрному бізнесі. Це приємне кольорове світло випромінюють унікальні енергоощадні лампи, які вміють, буквально, пристосуватися до потреб вибагливої городини.

"Коли небо захмарюється, лампи поступово світлішають. Сонце виходить - і вони тьмяніють. Так ми можемо імітувати схід і захід сонця, до яких звикли рослини", - говорить Якуб Лаховський, директор фермерського господарства.

Розумні лампи також можна налаштувати на конкретну фазу росту рослини. Люблінські фермери стверджують, що фотосинтез та інтенсивність цвітіння залежить саме від спектру світла.

"Ми можемо регулювати спектр у кожній лампі окремо. На першій фазі він буде один, пізніше, під час цвітіння і дозрівання - інший. Такий собі "ол-інклюзів" - універсальна лампа, що підходить для рослин на всіх етапах росту", - говорить Якуб Лаховський, директор фермерського господарства.

Отож рослини найкраще квітнуть при зеленому світлі. При червоному у деяких зростає врожайність і збільшується вміст вітамінів. При синьому інтенсивніше відбувається фотосинтез. За таке піклування городина віддячує щедрішим врожаєм і ліпшою його якістю. Рахунки за електроенергію зменшилися вчетверо. До того ж термін експлуатації такої лампи до 14 років безперервної роботи. А ще їхнє випромінювання безпечне для людини.

"Раніше використання LED-технологій у теплицях обмежували через шкоду для людського зору. Проте ці розумні лапми бездоганно імітують природне світло, тож очі не втомлюються і ніякого негативного впливу", - говорить Збіґнєв Ярош, інженер-науковець університету природничих наук у Любліні.

Тепер винахідники працюють над створенням цілої системи, яка збиратиме дані про вологість, рівень вуглекислого газу, температури і комбінуватиме їх з інтенсивністю освітлення, аби повністю контролювати процес росту рослин.