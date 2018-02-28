У Києві помер льотчик-випробувач літаків Ан [ Редактировать ]
У Києві помер легендарний льотчик-випробувач літаків Ан - Юрій Курлін. Йому було 88 років. Курлін брав участь у створенні та випробовуванні всесвітньо відомих літаків сімейства "Ан", починаючи від Ан-2, і до Ан -225. Він допоміг ввести ці літаки в експлуатацію та зробив вагомий внесок у їхнє випробування. А на Ан-32 навіть встановив чотири світових рекорди.
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