В Україні поменшало захворюваннь на кір [ Редактировать ]
Кір в Україні відступає. Як повідомили в Мінохорони здоров'я, за минулий тиждень захворіло на 5 відсотків менше людей, ніж за попередній.
Утім, їх досі багато - хвороба підкосила 800 людей, тож говорити про спад захворюваності зарано. Більшість із недужих - діти, в яких немає щеплень. Нагадаю, за даними МОЗ, торік через ускладення від кору померло семеро осіб.
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