Украина оказалась в тройке лидеров по заболеваемости корью

Медики предупреждают - вспышки будут продолжаться, пока все дети и взрослые не сделают прививки. Но в Украине вакцина от кори заканчивается. В госклиниках - она на исходе, а в частных - ее вообще нет.