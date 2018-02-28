За украинцами готовится слежка в интернете - СМИ [ Редактировать ]
В Украине спецслужбы готовятся установить технические средства слежения у интернет-провайдеров, которые могут быть использованы для наблюдения за действиями украинцев в интернете.
Об этом заявили 15 общественных организация, передает "Украинская правда".
Организации призывают отказаться от установления спецслужбами любых технических средств слежения у интернет-провайдеров, поскольку убеждены, что это приведет к чрезмерному контролю и вмешательства в работу сети интернет со стороны правоохранительных и контролирующих органов.
20 февраля Нацкомиссия по регулированию сферы связи и информатизации (НКРСИ) согласовала проект постановления Кабмина, который должен урегулировать техническую проверку блокировок российских сайтов из санкционного списка.
Как отмечается в заявлении, в проекте предусмотрено "обеспечение приобретения технических средств... для мониторинга состояния прекращения предоставления услуг по доступу к информационным ресурсам...", а Госслужбе спецсвязи совместно с СБУ поручено "установить технические средства на телекоммуникационных сетях".
Общественные организации указывают, что такие "технические средства могут быть незаконно и бесконтрольно использованы для несанкционированного наблюдения за действиями граждан в интернете, манипуляций с доступом к информации в Интернете (ограничения, блокировки или внесении изменений в содержательную часть) и других нарушений прав человека".
"Такие решения создают предпосылки для внедрения российских репрессивных практик массового контроля Интернета и слежки за гражданами и ставят под угрозу свободу и свободное развитие интернета в Украине", - заявили организации.
Они требуют отозвать проект постановления и "действовать в пределах своих полномочий с соблюдением международного и национального законодательства по защите прав человека".
Также организации отмечают, что установка средств общего наблюдения или перехвата информации в интернете прямо противоречит рекомендациям Комитета министров Совета Европы.
"Сам факт существования законодательства, которое позволяет осуществлять наблюдение за телекоммуникациями, может считаться вмешательством в право на частную жизнь", - говорится в заявлении.
Напомним, ранее мы писали, что военным из России ограничили доступ в интернет.
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