В Украине спецслужбы готовятся установить технические средства слежения у интернет-провайдеров, которые могут быть использованы для наблюдения за действиями украинцев в интернете.

Об этом заявили 15 общественных организация, передает "Украинская правда".

Организации призывают отказаться от установления спецслужбами любых технических средств слежения у интернет-провайдеров, поскольку убеждены, что это приведет к чрезмерному контролю и вмешательства в работу сети интернет со стороны правоохранительных и контролирующих органов.

20 февраля Нацкомиссия по регулированию сферы связи и информатизации (НКРСИ) согласовала проект постановления Кабмина, который должен урегулировать техническую проверку блокировок российских сайтов из санкционного списка.

Как отмечается в заявлении, в проекте предусмотрено "обеспечение приобретения технических средств... для мониторинга состояния прекращения предоставления услуг по доступу к информационным ресурсам...", а Госслужбе спецсвязи совместно с СБУ поручено "установить технические средства на телекоммуникационных сетях".

Общественные организации указывают, что такие "технические средства могут быть незаконно и бесконтрольно использованы для несанкционированного наблюдения за действиями граждан в интернете, манипуляций с доступом к информации в Интернете (ограничения, блокировки или внесении изменений в содержательную часть) и других нарушений прав человека".

"Такие решения создают предпосылки для внедрения российских репрессивных практик массового контроля Интернета и слежки за гражданами и ставят под угрозу свободу и свободное развитие интернета в Украине", - заявили организации.

Они требуют отозвать проект постановления и "действовать в пределах своих полномочий с соблюдением международного и национального законодательства по защите прав человека".

Также организации отмечают, что установка средств общего наблюдения или перехвата информации в интернете прямо противоречит рекомендациям Комитета министров Совета Европы.

"Сам факт существования законодательства, которое позволяет осуществлять наблюдение за телекоммуникациями, может считаться вмешательством в право на частную жизнь", - говорится в заявлении.

Напомним, ранее мы писали, что военным из России ограничили доступ в интернет.