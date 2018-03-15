Сегодня, 15 марта, Верховная Рада приняла постановление №7501, в котором назначила Якова Смолия главой Национального банка Украины, уволив с должности Валерию Гонтареву.

Яков Смолий родился 1 февраля 1961 года в селе Вербовец, Тернопольской области. Окончил Львовский национальный университет имени Ивана Франко по специальности "Прикладная математика". Смолий имеет научную степень кандидата экономических наук и владеет английским языком.

После получения высшего образования вернулся в Тернопольский финансово-экономический институт (сегодня национальный университет). До 1987 года работал там на должности инженера-программиста, математика, младшего научного сотрудника.

С 1987 года по 1991 был инженером-программистом, начальником бюро радиозавода "Орион".

Работа в банковской сфере

Смолий работает в банковской системе Украины 25 лет - со времен ее фактического формирования.

С 1991 году Смолий работал в Тернопольском областном управлении Национального банка Украины, где занимал должность ведущего инженера, начальника компьютерного отдела и заместителя начальника управления.

В 1994 году он перешел на работу в Акционерно почтово-пенсионный банк "Аваль". Сначала работал там начальником управления автоматизации, а за два года стал заместителем председателя банка. Почти сразу - 30 ноября 1994 года - стал одним из акционеров финучреждения. В 2005 году банк выкупила австрийская Raiffeisen Group. Смолий также продал свои акции и покинул банк.

На конец 2004 года Смолий владел 1,25% акций банка, и эта доля сделала его долларовым миллионером. По самым скромным оценкам экспертов, Смолий мог получить от продажи этих акций около 13,7 млн долларов.

После продажи акций Смолий стал основателем банка "Престиж". Параллельно вел собственные бизнес-проекты.

Карьера в Нацбанке

25 апреля 2014 Смолий был назначен заместителем главы Национального банка Украины. В его компетенцию входили разработка и реализация стратегии и политики НБУ по развитию информационной инфраструктуры, определение политики в области регулирования деятельности платежных систем и безналичных расчетов, а также осуществление надзора за платежными системами и системами расчетов.

Ему подчинялся Банкнотно-монетный двор, Фабрика банкнотной бумаги, Центральное хранилище НБУ и Государственное казначейство Украины.

26 марта 2015 года Яков Смолий вошел в Межведомственную рабочую группу по координации возвращения в Украину средств, полученных преступным путем бывшими чиновниками.

С октября 2016 года Смолия назначили первым заместителем главы Нацбанка. Он начал курировать наличный оборот, IT и платежные системы.

Яков Смолий - официальный миллионер. Он задекларировал 15,202 млн гривен доходов за 2017 год, о чем свидетельствуют данные Единого государственного реестра деклараций лиц.