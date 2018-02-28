График евроинтеграции. В Верховной Раде разработали план по внедрению Соглашения об ассоциации с ЕС. Речь о почти 60 абсолютно разных законопроектах, касающихся безопасности, энергонезависимости, интеллектуальной собственности и защиты окружающей среды. Все они должны улучшить приток инвестиций.

Принять законопроекты в парламенте обещают на протяжении ближайших 2 лет. А сегодня свои рекомендации дали европейцы и Кабмин.

"Необходимы максимальные усилия, для того, чтобы заработало соглашение об ассоциации. Ведь оно также предусматривает создание всеобъемлющей зоны свободной торговли. Если мы это сделаем, то действительно изменим ситуацию в стране, благодаря интеграции украинской экономики в совместный рынок Евросоюза", - заявляет Хьюг Мингарелли, глава представительства ЕС в Украине.

"Ми налаштованi на максимально швидку iнтеграцiю. Порядок денний - амбітний, але я глибоко переконаний в тому, що професiйний склад комiтетiв парламенту дасть можливiсть швидко рухатись для досягнення цiєi цiлi", - заявил Владимир Гройсман, премьер-министр Украины.