И еще один новый комитет - по защите бизнеса от незаконных действий силовиков - проанонсировал премьер Гройсман. Как эта структура поможет предпринимателям, которые жалуются на постоянное давление со стороны правоохранителей?

"Їх просто замучили різноманітні правоохоронні органи", - заявил Владимир Гройсман, премьер-министр Украины.

Давление на бизнес со стороны силовиков - главная тема заседания правительства. В Кабмине признают - принятый осенью закон о запрете силовых обысков на предприятиях работает не в полную силу. В правительстве настаивают: нужно довести дело до конца.

"Хтось заважає нам рухатися вперед. І тому буде комісія, яку я особисто очолю, в яку ввійдуть за згодою - колеги-міністри, там де це буде необхідно, але домінувати в цій комісії будуть бізнес-асоціації країни. І от ті нахабні "вльоти" на підприємства, які торгують, умовно кажучи, канцелярськими товарами, а їм влаштовують "маски-шоу-стоп", - заявил Владимир Гройсман, премьер-министр Украины.

Препятствует развитию малого и среднего бизнеса и коррупция. Но эта проблема - глобальная для Украины. Помочь с ее решением должен закон об антикоррупционном суде.

"Має велику надію, що парламент об'єднається і в четвер в першому читанні ухвалить цей закон, що дасть можливість доопрацювати його до остаточного ухвалення. Важливо, щоб цей суд будь від кого не залежав. Я хотів би, щоб всі були доторканні в країні. Не важливо, це є прем'єр-міністр, міністр", - заявил Владимир Гройсман, премьер-министр Украины.

Бороться с коррупцией призывают на всех уровнях. Для этого сотрудничают с общественными организациями. Те признаются: коррупция есть везде, к примеру - в медицине. Сейчас в сети можно найти сотни предложений об оформлении "липовых" больничных.

"Велика кількість оттаких лікарняних - це фальсифікат, який видається неіснуючими лікарями, неіснуючих лікарень. Тому електронний реєстр лікарняних, як мінімум, усуне фальсифікат - це точно!", - убеждена Оксана Величко, представитель правительственно-общественной инициативы "Разом проти корупції".

Говорили и о тарифах. Снизить их пока не удастся. Сначала необходимо увеличить долю газа собственной добычи. А пока - нужно учиться экономить. Для этого в правительстве запустили программу "теплых кредитов".

"400 тисяч сімей сьогодні вже скористалися цими кредитами і уряд відшкодував 2 мільярди гривень. 2014 рік ми мали - 32 відсотки теплових лічильників, 2017 рік - вже 80 відсотків", - сообщил Сергей Савчук, глава Государственного агентства энергоэффективности и энергосбережения Украины.

"І тут питання енергоефективності і взагалі ефективності - виходить на передній план. Правильні заходи по енергозбереженню можуть зробити рахунок кожної української родини в два, в три рази менше, ніж він є сьогодні", - подчеркнул Владимир Гройсман, премьер-министр Украины.

Следят в правительстве и за тем, как местные власти борются с последствиями непогоды. Чиновникам в регионах премьер напомнил об ответственности.