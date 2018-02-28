Порошенко отреагировал на нападение на полицейских под Верховной Радой [ Редактировать ]
Нападение на полицейского - это тяжкое преступление во всем мире. Так на вчерашнее столкновение возле Верховной Рады отреагировал президент. Сегодня он побывал в больнице, куда попали пострадавшие нацгвардейцы и полицейские. Подробнее - расскажет Ирина Баглай.
Перелом ключицы, черепно-мозговые травмы - большинство из тех полицейских, которые вчера были возле Верховной Рады, оказались на больничной койке.
"В декого переламаний ніс, чисельні гематоми, закриті черепно-мозкові травми лікарі наразі оцінюють їхній стан як задовільний", - сообщил Ярослав Тракало, пресс-секретарь Национальной полиции.
Вчера мирные протесты возле парламента закончились столкновением. К митингующим на площади присоединилась группа радикально настроенных людей. Попытались поджечь шины. Полицейские потушили огонь, после этого в них полетели камни и коктейли молотова. Девять человек задержали на трое суток и находятся сейчас в одном из столичных райотделов полиции. Будут ли им предъявлены обвинения в хулиганстве и нападении на правоохранителей - решит прокуратура.
"Вони затримані, в порядку статті 208 відкрито два кримінальні провадження - одне за статтею 345 КК і інше за статтею 286 КК - це хуліганство. Буде встановлено ступінь провини кожного з них", - сообщил Ярослав Тракало, пресс-секретарь Национальной полиции.
Принадлежат ли эти люди к какой-то конкретной общественной организации или политической силе - в Нацполиции не уточняют.
"Для Нацполіції неважливо чи ці люди приїхали звідки з Західної України, Східної, з Донецька, з Тернополя - ці люди вчора грубо порушували правопорядок, наражаючи на небезпеку не лише присутніх під будинком парламенту", - заявил Ярослав Тракало, пресс-секретарь Национальной полиции.
Дело о нападении на полицейских на контроле у руководителей силовых структур. Премьер Владимир Гройсман назвал нападавших на копов - провокаторами и поручил министру внутренних дел Арсену Авакову отреагировать на это.
"Це чиїсь сини, це чиїсь рідні, це врешті-решт хлопці, які йдуть служити і захищати, а не тиснути на бізнес, і ми - як суспільство - маємо захистити їх. І я вважаю, Арсен Борисович, ми маємо розпочати наступ на цю вакханалію, в країні потрібно поставити крапку в цьому беззаконії", - заявил Владимир Гройсман, премьер-министр Украины.
О недопустимости нападений на правоохранителей заявил сегодня и Президент. Он посетил пострадавших правоохранителей в госпитале. Порошенко поблагодарил полицейских за достойное исполнение обязанностей.
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