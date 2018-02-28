Киевский университет имени Тараса Шевченко - поднялся в мировом рейтинге лучших ВУЗов мира.

Очередной список опубликовала международная компания QS. КНУ имени Шевченко попадает в этот перечень четвертый раз. В этом году в него вошли еще несколько украинских ВУЗов. Среди них - Харьковский университет Каразина, Киевский "политех", Сумской государственный и Донецкий национальный университеты. Лидеры мирового топа - университеты США и Англии.

"Це дає нам можливості. Це дає нам пріоритети. До нас їдуть з інших країн - чому? Тому що ви рейтинговий університет. Ви відомі у світі, тому до вас пріоритет, до вас ми будемо направляти студентів.

Саме головне - це імідж і престиж університету, країни. Ми ж Україну представляємо. В ці рейтинги попасти не так просто", - заявил Леонид Губерский, ректор КНУ имени Тараса Шевченко.