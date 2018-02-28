Транш для Украины: какую сумму выделит Еврокомиссия [ Редактировать ]
Источник: EPA / UPG
Европейская комиссия готова предоставить Украине транш помощи на сумму 1 млрд евро. Об этом сообщил корреспондент "Радио Свобода" Рикард Йозвяк в Twitter.
"Европейская комиссия готова предложить новый транш на сумму 1 млрд евро Украине. Предложение, вероятно, будет отправлено в Совет Европы и Eвропейский парламент на следующей неделе. Если все будет хорошо, первый транш может быть выплачен в июле-сентябре", - написал Йозвяк.
После того, как предложение поступит, его будут обсуждать страны-участницы Евросоюза и Европарламент. Об этом заявил вице-президент Европейской комиссии Валдис Домбровскис, передает "112 Украина".
"Сейчас Еврокомиссия поддержала в принципе новую программу макрофинансовой помощи Украине, но процедуры еще продолжаются. Я думаю, со стороны Еврокомиссии уже официальное продолжение может быть на следующей неделе. Будет официальное предложение, которое уже будет обсуждаться странами-участницами ЕС и Европарламентом", - заявил Домбровскис.
Напомним, ранее Гройсман обсудил условия кредитования МВФ.
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