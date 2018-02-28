В Киеве на улице Луговой столкнулись 5 автомобилей, сообщает "Киев Оперативный".

"Со слов водителя автомобиля KIA, был красный свет светофора, он уже притормаживал как резко почувствовал удар сзади, автомобиль кинуло в Nissan, а тот в Chevrolet, за ним в это время ехал автомобиль Daewoo, в который на полном ходу въехал Mitsubishi", - говорится в сообщении.

В результате ДТП пострадал водитель Daewoo, был госпитализирован с различными травмами. Образовалась огромная пробка в сторону улицы Автозаводской.

Ранее мы сообщали, что на Бориспольской трассе образовалась пробка из-за смертельного ДТП.