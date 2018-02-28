Учитель открыл стрельбу в классе [ Редактировать ]
В старшей школе в американском городе Далтон, штат Джорджия, учитель забаррикадировался в классе и открыл огонь.
Как сообщает Times Free Press, был совершен по меньшей мере один выстрел. В момент инцидента ученики находились в коридоре, никто из них не пострадал.
Школьников оперативно вывели в бизнес-центр. По предварительной информации, один из учеников травмировал лодыжку во время эвакуации.
Ранее мы публиковали жутки подробности стрельбы в школе Флориды.
по теме
Трамп запропонував озброїти шкільних вчителів
Минулого тижня Ніколас Круз увірвався до школи в Паркленді, штат Флорида, й відкрив вогонь по людях. 17 загинули, півсотні - отримали поранення.
Стрельба в школе Флориды: появились шокирующие подробности
Стали известные шокирующие подробности кровавой стрельбы в американской школе.
Во Флориде бывший ученик расстрелял 17 школьников
Он действовал не под влиянием эмоций - продумал заранее все до мелочей: включил сигнал пожарной тревоги, чтобы ученики вышли в коридор и он мог стрелять по толпе, а сам запасся противогазом и дымовыми гранатами.
У Рівному поблизу школи знайшли бойову гранату
Гранату знайшли на вулиці саме тоді, коли школярі йшли на уроки - близько восьмої ранку. Про небезпечну знахідку повідомив перехожий.
Американським військовим надіслали листа з отрутою
11 людям на військовій базі Майер-Хендерсон-Холл поблизу Вашингтона стало зле після відкриття листа із невідомою речовиною. За інформацією СNN, троє із них - капрал, сержант артилерії і полковник - попекли руки та обличчя після контакту із листом. Зараз вони знаходяться в лікарні.