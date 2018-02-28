В старшей школе в американском городе Далтон, штат Джорджия, учитель забаррикадировался в классе и открыл огонь.

Как сообщает Times Free Press, был совершен по меньшей мере один выстрел. В момент инцидента ученики находились в коридоре, никто из них не пострадал.

Школьников оперативно вывели в бизнес-центр. По предварительной информации, один из учеников травмировал лодыжку во время эвакуации.

Ранее мы публиковали жутки подробности стрельбы в школе Флориды.