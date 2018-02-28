В метро Киева умер мужчина (видео) [ Редактировать ]
28 февраля в Киеве, на станции метро "Политехнический институт", умер пожилой мужчина. Об этом сообщает inform.red.
В сообщении говорится, что предположительно, мужчине стало плохо, из-за чего он упал с эскалатора.
Также в издании добавили, что по словам очевидцев происшествия, мужчине было около 60 лет.
"Около 17:00 резко остановился эскалатор на "Политехническом институте". Через минуту поехал, внизу перекрывали угол, где лежал мужчина опрятной наружности без сознания. Один человек бил его по щекам, женщина вызывала "скорую". У мужчины отсутствовало дыхание", - рассказали очевидцы.
В издании отметили, что медики проводили реанимацию около 30 минут, но спасти его не удалось. Причина смерти пока не известна. На месте происшествия работали медики и полиция. Станция метро работает в штатном режиме.
Ранее мы писали о том, что 9 февраля в харьковском метро также погиб мужчина.
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