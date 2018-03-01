Ученые из США обнаружили возможные доказательства того, что первые звезды во Вселенной существовали уже через 180 миллионов лет после Большого Взрыва.

Исследователи университета Аризоны провели исследование неба в диапазоне от 50 до 100 МГц при помощи наземной станции EDGES. Полученные в ходе эксперимента спектры были обработаны и калиброваны с учетом множества факторов.

По словам ученых, первые звезды не были похожи на современные. Они не содержали элементов, тяжелее водорода и гелия. Их размеры не были ничем ограничены, а масса могла быть больше массы Солнца в 400 раз.

Ранее считалось, что первые звезды появились во Вселенной через 400-500 миллионов лет после Большого Взрыва. Новые данные могут поставить под сомнение нынешнюю теорию образования Вселенной.

Ранее ученые доказали, что галактики-соседки воруют у Млечного пути звезды.