Теорию рождения Вселенной нужно пересмотреть - ученые [ Редактировать ]
Ученые из США обнаружили возможные доказательства того, что первые звезды во Вселенной существовали уже через 180 миллионов лет после Большого Взрыва.
Исследователи университета Аризоны провели исследование неба в диапазоне от 50 до 100 МГц при помощи наземной станции EDGES. Полученные в ходе эксперимента спектры были обработаны и калиброваны с учетом множества факторов.
По словам ученых, первые звезды не были похожи на современные. Они не содержали элементов, тяжелее водорода и гелия. Их размеры не были ничем ограничены, а масса могла быть больше массы Солнца в 400 раз.
Ранее считалось, что первые звезды появились во Вселенной через 400-500 миллионов лет после Большого Взрыва. Новые данные могут поставить под сомнение нынешнюю теорию образования Вселенной.
Ранее ученые доказали, что галактики-соседки воруют у Млечного пути звезды.
по теме
В космосе нашли пригодные условия для жизни
Астрономы сделали невероятное открытие.
Соседние галактики "воруют" звезды у Млечного Пути - ученые
Астрономы сделали удивительное открытие.
Falcon Heavy выведет на орбиту атомные часы
Сверхтяжелая ракета Falcon Heavy компании Илона Маска SpaceX выведет на внеземную орбиту атомные часы NASA.
Китайский "небесный дворец" упадет на Землю
Обломки китайской космической станции вероятнее всего упадут на Землю.
Когда люди полетят на Марс: астроном назвал дату
Астронавт из Британии спрогнозировал первый полет человека на Марс.