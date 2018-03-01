1 марта: поздравления с первым днем весны в открытках и смс [ Редактировать ]
Мы так ждали прихода весны и хотя на улице суровая погода, в душе радостно, что на календаре 1 марта.
Весна - время новых надежд, пробуждения природы, тепла и ярких красок. Уже совсем скоро ясные и солнечные дни будут радовать нас и заряжать хорошим настроением. В первый день весны поспешите поздравить своих близких и родных!
***
Не верится, что кончилась зима
И март вступил в свои законные владения.
Пускай, по-доброму, сведет он всех с ума,
От счастья, чтобы не было спасения!
***
Пусть первый день весны с его яркими лучиками солнца принесет радость и тепло. Желаю весеннего благоухания и легкости. А весна непременно даст сил на реализацию всего, что задумано.
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Наступает весна. Погода радует первыми теплыми солнечными днями. В это прекрасное время желаю весеннего настроения, любви и радости.
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Радушно поздравляю вас с весной!
Улыбки пускай радостнее станут.
И март веселый покоряет красотой,
Апрель и май, пусть тоже не отстанут!
***
Весна приходит, согревая душу. Пусть первый день ее дарит радость и надежду на хорошее. Желаю тебе сегодня встретить не только весну, но и свое счастье!
***
Весна пришла. И в первый ее день
Желаю бодрости и радости побольше.
Пусть развлечений будет разных карусель
И удовольствий сладостных подольше.
***
Поздравляю я с весной,
Пусть горит в глазах азарт.
В сердце радость, солнце, зной!
За окном весенний март.
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