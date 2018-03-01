Мы так ждали прихода весны и хотя на улице суровая погода, в душе радостно, что на календаре 1 марта.

Весна - время новых надежд, пробуждения природы, тепла и ярких красок. Уже совсем скоро ясные и солнечные дни будут радовать нас и заряжать хорошим настроением. В первый день весны поспешите поздравить своих близких и родных!

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Не верится, что кончилась зима

И март вступил в свои законные владения.

Пускай, по-доброму, сведет он всех с ума,

От счастья, чтобы не было спасения!

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Пусть первый день весны с его яркими лучиками солнца принесет радость и тепло. Желаю весеннего благоухания и легкости. А весна непременно даст сил на реализацию всего, что задумано.

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Наступает весна. Погода радует первыми теплыми солнечными днями. В это прекрасное время желаю весеннего настроения, любви и радости.

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Радушно поздравляю вас с весной!

Улыбки пускай радостнее станут.

И март веселый покоряет красотой,

Апрель и май, пусть тоже не отстанут!

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Весна приходит, согревая душу. Пусть первый день ее дарит радость и надежду на хорошее. Желаю тебе сегодня встретить не только весну, но и свое счастье!

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Весна пришла. И в первый ее день

Желаю бодрости и радости побольше.

Пусть развлечений будет разных карусель

И удовольствий сладостных подольше.

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Поздравляю я с весной,

Пусть горит в глазах азарт.

В сердце радость, солнце, зной!

За окном весенний март.

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