Дев'ять смертей у Польщі через неопгоду

Щонайменше 24 людини загинули від морозів у Європі. Переважно - це безхатченки. Найбільше - 9 смертей - у Польщі. Минулої ночі в деяких регіонах Німеччини температура впала до 24 градусів нижче нуля. В Естонії зафіксували 29 градусів морозу.

В Іспанії частково не працюють школи, обмежений рух транспорту. Велику Британію засипає снігом. Людей попередили про перебої в електропостачання та роботі мобільних мереж. Скасоване залізничне сполучення. В британських ЗМІ, арктичний циклон вже охрестили "звірем зі сходу". За прогнозами синоптиків, морози у Європі протримаються щонайменше до кінця тижня.

У Польщі морози забрали життя дев'яти людей

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