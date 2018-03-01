У Польщі морози забрали життя дев'яти людей [ Редактировать ]
Щонайменше 24 людини загинули від морозів у Європі. Переважно - це безхатченки. Найбільше - 9 смертей - у Польщі. Минулої ночі в деяких регіонах Німеччини температура впала до 24 градусів нижче нуля. В Естонії зафіксували 29 градусів морозу.
В Іспанії частково не працюють школи, обмежений рух транспорту. Велику Британію засипає снігом. Людей попередили про перебої в електропостачання та роботі мобільних мереж. Скасоване залізничне сполучення. В британських ЗМІ, арктичний циклон вже охрестили "звірем зі сходу". За прогнозами синоптиків, морози у Європі протримаються щонайменше до кінця тижня.
У Польщі морози забрали життя дев'яти людей
У Європі через морози гибнуть люди
В Європу прийшли аномальні морози
по теме
Снегопад в Киеве: как "коммунальщики" расчищают дороги
293 единиц снегоуборочной и почти 50 единиц вспомогательной техники предприятий коммунальной корпорации "Киевавтодор" с ночи без остановки работают на дорогах столицы. Об этом в комментарии podrobnosti.ua сообщили в пресс-службе "Киевавтодора".
Яркий и заснеженный: Амстердам "укутал" пушистый снег (фото)
В среду, 28 февраля, фотограф Габриэль на своей странице в соцсети Instagram опубликовал снимки заснеженного Амстердама.
В Одесской области полностью закрыли дороги
В четверг, 1 марта, с 6.00 утра в Одесской области полностью запретили движение транспорта по автомобильным дорогам общего характера.
В Луцке насмерть замерзли три человека
В Луцке в результате переохлаждения погибли трое мужчин.
Україна зустріла перше березня хуртелицею та снігопадом
Третю добу Україну замітає снігом. У більшості областей хурделиці, сильні морози та шквальні вітри. На дорогах ожеледиця, рух ускладнено, автівки застрягають у заметах.