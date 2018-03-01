Третю добу Україну замітає снігом. У більшості областей хурделиці, сильні морози та шквальні вітри. На дорогах ожеледиця, рух ускладнено, автівки застрягають у заметах.

175 населених пунктів лишились без електроенергії. Через сніг обмежили рух вантажівок та великогабаритного транспорту у Києві, Дніпрі, Запоріжжі, Кропивницькому, Миколаєві, Одесі та Херсоні. Рятувальники та комунальники перейшли на посилений режим роботи. Докладніше про ситуацію - наші кореспонденти.

На Сумщині за ніч випало понад 20 сантиметрів опадів. Без електроенергії - близько десятка селищ.

"Першого березня на території всієї Сумської області спостерігатимуться сильні пориви вітру, які сягатимуть 15-20 м/с, також і надалі будуть сильні снігопади і хуртовини", -звітував Олег Стрілка, прес-офіцер ДСНС у Сумській області.

На Харківщині рятувальники витягли зі снігових заметів 10 автівок. У самому Харкові знову стався порив на проблемній теплоцентралі. Мешканці кількох вулиць на Салтівці вночі були без тепла, потім їх перекинули на резервну гілку.

"Переметы на дорогах достигали до 60 см. На 6.00 утра у нас было 13 населенных пунктов полностью и семь населенных пунктов было частично обесточены. Самый крупный населенный пункт Ольшаны, где-то 2 тыс населения", - Євген Шахнено, заступник голови Харківської ОДА.

В Одесі Вантажівкам в'їзд до міста заборонено. У школах і дитсадках продовжили вимушені канікули.

"Отработок в выходные дни у нас не будет - весь материал будет уплотнен, и за счет этого уплотнения мы догоним программу", - пояснює Олена Буйневіч, директор Департаменту освіти і науки Одеської міської ради.

На Буковині сильні морози "тримаються" уже третю добу. Вночі стовпчики термометра опускаються до мінус 18. А в гірських районах подекуди до мінус 22. А от із чим є проблеми - так це з бурульками. Містяни бояться, а комунальники цим не переймаються. Тому активісти організували своєрідний флешмоб. У соцмережах пропонують виставляти фото найекстравагантнішої бурульки. І зазначати адресу.

"Служби, які повинні цим опікуватись, констатують, що немає ліцензованих працівників. Ну, а чим ви займались до цього? Однозначно, піднялась тематика, воно на слуху, люди вже, принаймні, підсвідомо будуть розуміти, що така небезпека існує і будуть пам'ятати за це", - говорить Володимир Дорош, громадський активіст, волонтер.

Поліцейські та рятувальники закликають не виїжджати на власному транспорті без нагальних потреб та не залишати припарковані автівки на узбіччях. Щоб не заважали розчищати дороги.