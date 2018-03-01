В Луцке в результате переохлаждения погибли трое мужчин. Об этом сообщает УНИАН со ссылкой на местную патрульную полицию.

Тела двух мужчин примерно 50-летнего возраста были обнаружены 27 февраля в подвалах многоэтажек по разным адресам. Тело еще одного бездомного нашли 28 февраля тоже в подвале многоэтажного дома, расположенного в одном из микрорайонов города.

По словам пресс-секретаря управления патрульной полиции Ольги Бузулук, о найденных телах сообщили жители домов, а также работник жилищно-коммунального предприятия. Она отметила, что по предварительной информации, мужчины скончались от переохлаждения.

"В настоящее время личности двух бездомных установлено. По свидетельству соседей, эти мужчины ранее проживали в домах, в подвалах которых нашли их тела. Однако при определенных обстоятельствах впоследствии стали бездомными. Личность третьего не установлена", - отметила Бузулук

Напомним, что под Киевом нашли замерзший труп.