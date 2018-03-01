В Мариуполе "накрыли" аптечную наркосеть (фото) [ Редактировать ]
В Мариуполе полиция и прокуратура накрыли 14 аптек, которые продавали таблетки с наркосодержащими веществами без рецепта. Об этом сообщает полиция.
В результате спецоперации, которую готовили 4 месяца, задержаны 10 человек, изъято 24 тысячи доз препаратов, вырученные за них деньги, документы.
Одновременно было проведено 16 обысков - в аптеках и по месту жительства подозреваемых.
Организовали сеть наркосбыта через аптеки трое жителей Донецкой области, все они являются частными предпринимателями.
Подозреваемые являются владельцами сети аптек, где они наладили безрецептурный отпуск лекарств с содержанием кодеина и псевдоэфедрина.
В целях конспирации заведения были оформлены на подставных лиц.
Владельцы совместно закупали товары и доставляли в свою сеть аптек. Товар заказывали в разных городах Украины. Работники аптек сознательно продавали наркотические средства.
Напомним, под Винницей разоблачили лабораторию по производству амфетамина.
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